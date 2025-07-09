В России фразой «жизнь пригодилась» отреагировали на смерть члена банды Цапков на СВО

Жизнь члена банды Цапков Андрея Быкова, известного в криминальном мире под прозвищем Бык, пригодилась на специальной военной операции. Этими словами на смерть помилованного преступника отреагировала в Telegram российская общественница и актриса Яна Поплавская.

© Lenta.ru

По ее словам, отдав жизнь на поле боя, Быков искупил вину кровью.

«А так бы сидел 20 лет! Закрыл долги», — написала в блоге общественница.

За что отбывал наказание Андрей Быков?

Быкова приговорили к 20 годам лишения свободы за участие в нескольких убийствах и разбоях, совершенных группировкой Цапков. Его осудили в особом порядке, потому что он пошел на сделку со следствием. Одним из самых громких преступлений банды стала резня в доме фермера Сервера Аметова, когда погибли 12 человек, в том числе дети. По версии следствия, Быков не участвовал в этих убийствах лично, но находился рядом и знал, что происходит.

Десять лет насилия и жестоких убийств: что стало с участниками кровавой банды «Цапков»

Банда Цапков прославилась как одна из самых жестоких в современной истории России. Она действовала с конца 1990-х годов в Краснодарском крае и Ростовской области. Своим влиянием банда охватила весь районный центр — станицу Кущевскую с населением около 30 тысяч человек.

Мнения о помиловании Быкова в станице Кущевской разделились. Некоторые жители были категорически против такого решения и считали, что участники столь жестоких преступлений не заслуживают освобождения.