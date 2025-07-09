Артемий Лебедев поиронизировал над жалобой Слепакова на жизнь в Израиле

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев поиронизировал над юмористом Семеном Слепаковым (внесен Минюстом в реестр иноагентов), который пожаловался на трудности жизни в Израиле. Слова комика он прокомментировал в обзоре новостей, выпуск доступен во «ВКонтакте».

Слепаков ранее раскрыл, что в Израиле некачественно оказывают услуги, из-за чего он чувствует себя счастливым, когда ему удается сделать даже какое-то незначительное дело. В частности, юморист отметил, что в этой стране большие трудности возникают с процессом покупки автомобиля.

«В Москве ему было скучно, потому что вот так вот — бац! — и у тебя уже сразу все готово, машину уже привезли, на красивых номерах и вообще, уже за тебя все сделано и все тебя в попу поцеловали. От этого Семену Слепакову было скучно, и поэтому он сбежал», — поиронизировал в ответ Лебедев.

Ранее сообщалось, что Слепаков также назвал жизнь в Израиле адским геморроем. Комик не согласился с тем фактом, что это государство вошло в десятку самых счастливых стран мира.