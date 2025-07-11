Эксперт раскрыл, как Россия ударами по Украине спасает население этой страны

Удары ВС РФ по украинским военкоматам преследуют цели затруднить мобилизацию населения и вызвать «позитив» на Украине, поскольку у мужчин будет больше шансов укрыться от призыва на фронт. Об этом в своем Telegram-канале заявил политолог Сергей Марков.

«Удары по ТЦК имеют три цели», — подчеркнул он.

Во-первых, речь идет о том, чтобы вызвать «частичный позитив» населения Украины к ударам армии России по стране. Во-вторых, нужно затруднить работу украинских военкоматов и, следовательно, затруднить мобилизацию в ВСУ.

Наконец, считает Марков, удары по военкоматам вселяют надежду мужчинам на Украине в укрывании от ТЦК.

«Дескать, еще немного попрячьтесь, а там, глядишь, и ваша ТЦК будет уничтожена», — подытожил он.

До этого газета The Washington Post сообщала, что Россия изменила свою тактику ударов по Украине: ВС РФ теперь точечно уничтожают украинские военкоматы, чтобы подорвать обороноспособность страны.

На Украине считают, что Россия «атакует украинские военкоматы, чтобы сорвать мобилизацию».