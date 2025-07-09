Новый выходной день предложили ввести в России

Депутат Брянской областной думы и руководитель движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил, что День семьи, любви и верности, отмечаемый 8 июля, следует сделать выходным. По его мнению, это поможет укрепить традиционные семейные ценности.

«Придание Дню семьи, любви и верности статуса выходного позволит россиянам уделить больше внимания своим близким, провести время в семейном кругу и принять участие в праздничных мероприятиях. В современных условиях, когда ритм жизни ускоряется, такой шаг станет важной мерой поддержки института семьи», – отметил Иванов в беседе с NEWS.ru.

Михаил Иванов подчеркнул, что праздник, посвященный святым Петру и Февронии, имеет глубокие исторические корни и символизирует идеалы супружеской верности и крепкой семьи. Он отметил, что пример муромских чудотворцев демонстрирует, как настоящая семья строится на любви, уважении и совместном преодолении трудностей.

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По мнению депутата, дополнительный выходной в середине лета создаст благоприятные условия для семейных мероприятий, посещения храмов и участия в благотворительных инициативах. Это, по его словам, укрепит не только семейные связи, но и поспособствует духовно-нравственному воспитанию молодежи.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что Минтруд опубликовал проект праздничных выходных на 2026 год.