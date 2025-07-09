Единый учебник по истории в России: как подан материал и на чем сделан акцент?

В учебниках по истории, по которым будут заниматься российские школьники с 5 по 11 класс, исправлен «идеологический крен», а также серьезно расширены главы по Великой Отечественной войне. Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал один из авторов учебника, академик, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

С 1 сентября в России вводится единый учебник по истории, вместо 54, которые были ранее. По словам Александра Чубарьяна, такое решение стало реакцией на «хаос», царивший ранее в изучении этого предмета, новый учебник стал государственным.

«Я сам был большим сторонником вариативного образования, чтобы у учителя была возможность выбрать один из нескольких учебников. Но с какого-то момента это приобрело уже абсолютно неподходящий характер. Выбор превратился в чистую формальность, по одним Средним векам, предположим, их целых 15 штук. Учитель физически не мог их все прочитать, увидеть различия и так далее», - пояснил он.

Академик отметил, что над новым учебником работали блестящие специалисты, которые умеют писать для школы, он «перестал быть только текстом». Теперь учебник имеет отсылки к археологическим раскопкам, музейным коллекциям, документальным фильмам и литературным произведениям.

«Что же касается качества учебника - у меня и коллег было условие, его полностью поддержал соредактор [помощник президента РФ, глава Российского военно-исторического общества] Владимир Мединский. Помимо экспертизы Минпросвещения, все эти учебники прошли экспертизу в науке. В частности, через Институт Всеобщей истории. Я отправлял учебник и в Московский госуниверситет, и в РГГУ, с тем, чтобы обеспечить научную часть», - пояснил он.

Александр Чубарьян обратил внимание и на то, что в новом учебнике был исправлен идеологический крен, в частности, дореволюционная история до 1917 года описана теперь «спокойно, сбалансировано».

«Изменено отношение к Революции и Гражданской войне. Мы пишем и про белых, и про красных. О том, что своя правда была и у тех, и у других», - отметил он.

Также существенно были дополнены разделы о Востоке, Китае, Индии, расширено освещение Африки и Латинской Америки. При этом Великая Отечественная война, которая в прошлых редакциях учебников по истории занимала 24 страницы, сейчас занимает 30% программы 10 класса - 174 страницы. А Сталинградской битве, переломившей ход всей Второй мировой войны, посвящена отдельная глава.

По словам научного руководителя Института всеобщей истории РАН, российский учебник отличается от учебников европейских стран, например, Франции.

«Новый учебник во Франции, XX век, у них есть два раздела - хронология и проблемы. В основной программе у них изучаются всего три страны. Франция, конечно, США и Китай. А наша страна попала в раздел «Тоталитарные режимы». Там мы и нацистская Германия. И никакого конкретного освещения нашей истории у них абсолютно нет. Так же, как и других стран», - констатировал он.

При этом молодому поколению в западных странах дается идеологизированная точка зрения, заметил Александр Чубарьян, выразив надежду, что в итоге «история все расставит по своим местам и обнажится правда».

«Я не считаю, что сегодня поставлена точка. Что новый учебник, очень хороший учебник - догма. Сейчас две главные большие задачи. Первая - обратная связь. Очень важно в предстоящие два года получить мнение учителей и учеников - насколько новый учебник удобен. Второе. Я думаю, что его можно продолжать совершенствовать. Добавлять последние данные, касающиеся СВО. Думаю, в ближайшие года два может быть новое издание», - подчеркнул он.

Ранее помощник президента РФ, глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что обложки учебников по истории для 11-х классов решили сделать более простыми и понятными для школьников. На них появились кадры стыковки американского и советского космических кораблей по программе «Союз - Аполлон». Также на обложке поместили фото, сделанное во время хоккейного матча между СССР и Канадой.