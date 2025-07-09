В Минобрнауки РФ назвали сроки перехода на новую систему высшего образования

Полный переход на новую систему высшего образования в России произойдет в 2027 году.

Об этом сообщил замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев, пишет РИА Новости.

«Когда мы планируем системой высшего образования перейти на новую… модель? Общий ответ — это с 2027 года, вся система перейдет», — сказал Афанасьев на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию.

Он отметил, что Минобрнауки РФ хочет увеличить число вузов — участников пилотного проекта новой системы.

15 июня министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что Россия готовится к полному переходу на новую модель высшего образования.

Ожидается, что вместо привычной схемы бакалавриат-магистратура будут введены два уровня: базовый и специализированный. Базовое высшее образование будет предоставлять полноценную подготовку специалиста и длиться от четырех до шести лет, в зависимости от направления. Специализированное образование, включающее магистратуру, ординатуру и ассистентуру-стажировку, будет длиться от одного до трех лет. А аспирантура станет отдельным видом профессионального образования.