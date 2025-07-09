Рекорд по количеству осадков зафиксировали после ливней в Абакане

В столице Хакасии устраняют последствия экстремальных дождей, которые заливали Абакан и окрестности с шестого по девятое июля. Согласно информации метеорологов, побит рекорд 1952 года по количеству осадков.

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Специальные службы продолжают откачивать воду с улиц города. Ливни затопили некоторые участки дорог и тротуаров, часть дворов. Сеть колодцев, созданных для приема воды вместо централизованной ливневой канализации (около полутора тысяч объектов), справляется с задачей не полностью, поскольку часть колодцев засоряется мусором.

"Городские коммунальщики оперативно чистят колодцы, вода постепенно уходит", - отметили в мэрии Абакана.

За сутки выпало полсотни миллиметров осадков при месячной норме июля 70.

"Для Абакана это рекордные данные, и справиться с таким количеством осадков городу сложно", - сказал мэр Алексей Лемин.

Информацию о двух третях месячной нормы осадков, которые вчера выпали в Абакане, подтвердила директор Хакасского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Иванова. По ее словам, в ночь на восьмое июля зафиксировано 26 миллиметров осадков, а днем - еще 23. Суточный максимум перекрыл рекорд 8 июля 1952 года, когда в городе выпало чуть больше 17 миллиметров.