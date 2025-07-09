«По Любви»: специально ко Дню семьи в России запускают сервис для серьезных отношений

Ко Дню семьи, любви и верности в России запускают пилотную версию сервиса знакомств «По Любви». Приложение ориентированно на создание крепких и осознанных отношений. Уникальность платформы — в сочетании цифровых технологий и традиционных ценностей.

В честь Дня семьи, любви и верности сервис «По Любви» предоставит новым пользователям возможность бесплатного тестирования платформы.

Приложение для тех, кто хочет найти крепкие и здоровые отношения, с перспективой создания семьи. Сервис не только знакомит людей по всей России, но и дает необходимые для этого знания. Количество новых браков в России сокращается, количество разводов растет. Сервис решает две ключевые проблемы, выявленные его создателями: недостаток знаний о построении отношений и трудности в поиске партнера со схожими ценностями.

Более 60% населения России в возрасте от 25 до 45 лет уже пользовались сервисами знакомств, что подчеркивает огромный потенциал и актуальность нового подхода, предлагаемого «По Любви».

«Классические сервисы знакомств работают по принципу «больше - значит лучше», оставляя поиск серьезных отношений на волю случая, а типичные приложения культивируют многообразие, где осознанный поиск спутника жизни - скорее исключение из правил. Мы создаем полную альтернативу среди нишевых сервисов, формируя среду людей с едиными целями - создания серьезных отношений и семьи, с максимально точным подбором спутника, опираясь на общие ценности и интересы.» - со-основатель сервиса «По Любви», социальный предприниматель Николай Бреев.

Ключевые особенности сервиса:

Уникальный подход к верификации и модерации - создание среды людей со схожими ценностными ориентирами и целями по созданию серьезных отношений. Детальные анкеты с ценностными вопросами, видеоконтентом. Ограничение количества лайков в день и изменение других механик - стимулирование качества, а не количества взаимодействий. Алгоритм поиска по ценностям - позволяет находить людей, близких по установкам и ценностям. Игровые механики, обучающие видео - польза и знания о построении отношений. Реферальная программа - можно делиться ссылкой̆ на сервис с друзьями и получать премиум подписку бесплатно. Функционал «Сообщества» - можно создавать сообщества, приглашать в них и искать по сообществам (например, «Члены Всероссийского клуба по бегу», «прихожане такого-то храма», «Подписчики такого-то блогера»).

Презентацию и первые итоги пилотного периода проекта организаторы планируют провести в начале осени 2025 года.