Украинская администрация Херсона покинула город
Назначенная украинскими властями администрация Херсона покинула город и работает дистанционно.
Об этом заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости.
«Назначенные Киевом так называемые херсонские областная и городская "военные администрации" базируются в Николаеве, а также управления местного гестапо — СБУ, полиции, прокуратура», — заявил Сальдо.
По его словам, назад в Херсон украинская администрация никогда не вернется на постоянную основу.
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Ранее Сальдо заявил, что военный конфликт завершится только тогда, когда украинские власти окончательно лишатся возможности угрожать России и русскому народу. По словам политика, корейский вариант по урегулированию военного конфликта на Украине в теории возможен как промежуточный результат.