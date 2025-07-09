Умер композитор Игорь Поклад

Советский и украинский композитор Игорь Поклад умер на 84-м году жизни. Об этом сообщила его жена Светлана.

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"Вот и все. Любила, люблю и буду любить всегда. Помолитесь за Игоря Дмитриевича, пожалуйста. За его бессмертную душу", - написала она в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По данным украинских СМИ, композитор умер после продолжительной болезни, последние дни он провел дома в поселке Ворзель Киевской области.

Поклад родился 10 декабря 1941 года в Бишкеке. После окончания Великой Отечественной войны его семья вернулась в УССР. Композитор написал более 150 песен, а также музыку к фильмам, мюзиклам и мультипликационным лентам, в частности, к серии мультфильмов "Казаки".