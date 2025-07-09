В Кыргызстане завершается строительство бесплатного парка развлечений "Евразия"

Строительство бесплатного парка развлечений "Евразия" в селе Орок завершено на 80 процентов, открытие одного из крупнейших культурно-развлекательных комплексов в центральноазиатском регионе планируется в конце лета 2025-го.

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Уникальный объект, напомним, возводится на частные средства. Работы курирует одноименная российская некоммерческая организация. Масштабный проект реализуется при поддержке руководства республики в честь 10-летия ЕАЭС. Парк станет символом дружбы народов РФ и КР.

О ходе строительства и особенностях системы регистрации для посещения комплекса рассказал заместитель директора "Евразии - Кыргызстан" Каныбек Жумамбаев. По его словам, парк занимает площадь примерно в 10 гектаров, на которых будут располагаться более 30 аттракционов и другая сопутствующая инфраструктура для развлечений и активного отдыха - большая сцена для проведения концертов, экспозиционные павильоны, цирк, ярмарки и так далее.

Парк будет работать круглый год. "Например, в парке есть поле для мини-футбола, которое зимой будет функционировать как ледовый каток. Также зимой в парке появятся тюбинговые горки (наклонная поверхность, на которой катаются на надувных санках) и дом Деда Мороза, который на время новогодних праздников откроет свои двери для самых маленьких гостей", - рассказал Каныбек Жумамбаев.

- Мы разрабатываем специальное мобильное приложение и сайт "Евразии", где можно получить информацию об аттракционах, графике работы, мероприятиях, которые будут проходить на территории парка. Через это мобильное приложение и сайт будет осуществляться онлайн-регистрация для комфортного посещения парка, во избежание переполнения и длинных очередей. Вы сможете зарегистрироваться в приложении, выбирать время посещения, аттракцион и по QR-коду войти на территорию. Все аттракционы будут абсолютно бесплатными, - объяснил он.

- Аттракционы в парке доставлены с заводов-изготовителей из европейских стран, они соответствуют мировым стандартам безопасности, имеют сертификат соответствия, - подчеркнул Каныбек Жумамбаев.

У каждого аттракциона будут работать свои операторы и администраторы, которые прошли соответствующее обучение. Также на территории парка расположены два здания администрации для оперативного решения любых вопросов, которые могут возникнуть во время работы "Евразии".

Аттракционы предусмотрены как для детей, так и для взрослых. В парке установят самые большие "Русские горки" в Центральной Азии. Их протяженность составит 720 метров, а высота - 34 метра. Аттракциону дали название "Улан" в честь могучего западного ветра, который, по кыргызским преданиям, прорывается в котловину Иссык-Куля через Боомское ущелье.

Особое внимание уделено озеленению и общей эстетике. На территории парка посадят более двух тысяч деревьев и кустарников, уложат около 60 тысяч квадратных метров газона, установят 30 топиарных фигур, 650 фонарей и шесть километров ретрогирлянд, которые будут создавать атмосферу веселья и уюта.

Для комфорта посетителей предусмотрены затенённые зоны с навесами общей площадью 2600 квадратных метров и системы увлажнения воздуха. Пешеходную часть оформят в современном архитектурном стиле. Маршруты будут доступны для всех: они логично спроектированы и подходят для прогулок в любое время года, создавая целостную и открытую городскую среду.