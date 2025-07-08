Сбитую на трассе болотную сову спас волонтер из Казани

Болотную сову, которую сбили на трассе, выхаживает волонтер из Казани. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash, на который подписаны более 70 тысяч человек.

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Известно, что россиянка Елизавета регулярно спасает у себя дома десятки диких птиц. На этот раз очевидцы привезли ей раненую сову, которая сильно повредила крыло, из-за чего более не могла летать.

В конечном счете волонтер сделала маленькой птице рентген, наложила «гипс» и начала лечение. Спустя три дня сова начала есть и набирать вес.

В апреле россиянин подобрал в лесу раненую полярную сову и передал ее волонтерам.