Подмосковье накроют ливни с градом и сильным ветром

В ближайший час с сохранением до утра 9 июля в ряде районов Московской области ожидается сильный дождь, ливень, гроза, крупный град, шквалистое усиление ветра с порывами 20-25 м/с. Об этом пишет пресс-служба подмосковного МЧС в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что водителям во время непогоды следует снизить скорость, увеличить дистанцию, включить ближний свет или противотуманные фары.

По данным синоптиков, в среду днем, 9 июля, в Московском регионе в области теплого сектора циклона ожидается малооблачная погода, временами пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.

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Температура ночью в столице +19…21°, по области +16…21°, после полудня воздух раскалится до +31..33°. Атмосферное давление в пределах 743-745 мм.рт.ст.