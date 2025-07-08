МЧС предупредило о грозе и граде в Подмосковье 8 июля

Вечером во вторник, 8 июля, в Подмосковье ожидается гроза, ливень, град и порывистый ветер до 25 метров в секунду. Об этом предупредили в региональном управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

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— В ближайший час с сохранением до утра 09 июля в отдельных районах Московской области ожидается сильный дождь, ливень, гроза, крупный град, шквалистое усиление ветра с порывами 20-25 метров в секунду, — говорится в ведомственном Telegram-канале.

Водителей призвали снижать скорость и увеличивать дистанцию движения, включать ближний свет фар и не парковаться под деревьями и рекламными щитами. На улице важно избегать шатких конструкций и не находиться под деревьями, ЛЭП, металлоконструкциями, а также на открытых пространствах и у водоемов. В домах рекомендуется плотно закрывать окна и отключить от сети неиспользуемые электроприборы.

Гидрометцентр сообщил, что в Москве был объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ожидающейся грозы. При этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни в европейской части РФ ожидается аномально жаркая погода с температурой на 4–5 градусов выше климатической нормы.