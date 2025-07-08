Депутат Госдумы: российские туристы важны для курортов Абхазии

Российские туристы важны для абхазских курортов. Об этом заявил в беседе с RT депутат Госдумы Александр Толмачёв.

Он отреагировал на слова директора частного Фонда кино Абхазии Александра Басарии о российских туристах.

«Совсем недавно чиновница из Абхазии уже была уволена за подобные высказывания. Но жаркое солнце, видимо, напекает многие горячие головы. В том, что российские туристы очень важны для курортов республики, нет сомнений», — отметил Толмачёв.

Депутат предположил, что Басарии стоит подумать о своих профессиональных обязанностях, а не высказываться о россиянах, которые вносят значительный вклад в экономику его родного края.

Труженикам туристического бизнеса в Абхазии, по словам Толмачёва, стоит поговорить с теми, кто публично высказывается от их имени и мешает вести дело.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в беседе с RT отметил, что слова Басарии о туристах — это абсолютно частное заявление.

Ранее Минтуризма Абхазии назвал недостоверными слова Басарии о российских «анклавах».