«Крепкая семья — крепкая Россия»: Всероссийский парад семьи прошел в 100 городах России

Сегодня, 8 июля, более чем в 100 городах России состоялся Всероссийский парад семьи, посвященный Дню семьи, любви и верности. В Москве центральной площадкой мероприятия стал парк ВДНХ, в котором не только организовали торжественное шествие , но и подготовили яркую концертную программу и массу развлечений.

© Рамблер.ру

На площадке собралось несколько тысяч человек: семьи с детьми, многодетные родители, молодежь и пожилые пары. Встречали их еще на подходе к главному входу парка и собирали на Северной петле, откуда, под торжественные звуки оркестра, и дружные лозунги "Крепкая семья — крепкая Россия; Россия — семья семей", парад прошел по главной аллея прямо до 57-го павильона истории России.

© Рамблер.ру

© Рамблер.ру

© Рамблер.ру

Там гостей ждала насыщенная концертная программа. Свои хиты на сцене исполнили такие популярные исполнители, как Ираклий Пирцхалава, КАТЕРИНА, Александр Щербаков из группы «Ярилов зной», Павел Паскаль, Варвара Комиссарова. А руководила этим знаменательным вечером несравненная Анна Шафран.

© Рамблер.ру

© Рамблер.ру

Одним из самых трогательных моментов стало награждение многодетных семей, в том числе тех, кто воспитывает десять и более детей. Эти семьи стали настоящими героями вечера – живым символом любви, самоотверженности и уважения к семейным ценностям, что неоднократно подчеркивалось организаторами мероприятия.

© Рамблер.ру

© Рамблер.ру

© Рамблер.ру

Впрочем, праздничная программа не ограничилась одним только концертом. На территории парка организовали массу интерактивных площадок, а также приглашали в музеи Героизма, Славянской письменности и слова, а также Центр космонавтики и авиации. А любителей кино позвали на показ одного из самых кассовых фильмов этой весны «Батя-2», в котором в комедийной форме рассказывается о пусть и сложных, но очень теплых отношениях в семье.

© Рамблер.ру

© Рамблер.ру

Отметим, что в шествии приняли участие представители общественных и благотворительных организаций, Русской Православной церкви, а также представители из мира культуры, спорта и политики.

Среди почетных гостей числились: Кузнецова Анна Юрьевна, Шафран Анна Борисовна, Кормухин Андрей Борисович, Лукьянов Фёдор Анатольевич, Галкин Андрей Игоревич, Беспутин Александр Александрович, Гордеев Гавриил Юрьевич, Саитов Олег Элекпаевич, Кузнецова Елена Олеговна, Премин Олег Геннадьевич, Носов Владимир Александрович и другие.

© Рамблер.ру

Парад Семьи стал ярким и важным общественным событием, не только напомнившим о празднике, но и показавшим, что семья – это самое важное, что есть в жизни человека.