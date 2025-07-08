Владелец «Тайгана» сделал неожиданное заявление о девушке, давшей вейп орангутану

Спортсменку Анастасию Лучкину, которая дала человекообразной обезьяне Дане покурить вейп, следует оставить в покое, заявил владелец парка львов «Тайган» Олег Зубков. Об этом пишет РИА Новости.

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Ранее в соцсетях широко распространилось видео, на котором девушка во время экскурсии по парку дает орангутану несколько раз затянуться вейпом.

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев, представители парка, зоологи назвали поведение Лучкиной неприемлемым. На фоне общественного резонанса спортсменка опубликовала видео с извинениями за совершенный поступок.

«Две глупости совершила девушка — первая то, что дала вейп, а вторая — что выложила в соцсети. Она себя наказала более чем достаточно, она хотела знаменитости в соцсетях — она ее получила, она сегодня видите — с каким знаком. Надо оставить в покое эту девушку. Желаю ей только удачи, думаю, что она сама сделала выводы из той ошибки», — разъяснил Зубков.

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По словам владельца парка, с обезьяной все в порядке. Она имеет то же строение, что и люди и поэтому небольшое потребление даже таких ядовитых веществ как табак не причинит ей смертельного вреда.

Зубков уточнил, что в его практике были обезьяны, которые попадали в ялтинский зоопарк «Сказка» и были уже «закоренелыми курильщиками и алкоголиками».

Вместе с тем, заметил директор, за такие поступки возможна ответственность, как за жестокое обращение с животными.