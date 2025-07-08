Принудительные работы станут самостоятельным видом наказания

Госдума во втором и третьем чтениях на пленарном заседании 8 июля приняла законопроект о совершенствовании институтов исправительных и принудительных работ, пишет «Парламентская газета».

Документ был подготовлен группой депутатов и предусматривает изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы. Федеральный закон вступит в силу по истечении 180 дней со дня его официального опубликования.

По данным газеты, такой вид наказания, как исправительные работы, смогут назначать только тем осужденным, у которых есть основное место работы.

Принудительные работы, заметили эксперты, станут самостоятельным видом наказания, а не альтернативой лишению свободы. Приговоренных к принудительным работам будут содержать в исправительных центрах и привлекать к труду в местах, определяемых учреждением уголовно-исполнительной системы.

Соответственно, ряд статей Уголовного кодекса дополнят наказанием в виде принудительных работ.

Кроме того, расширяется перечень лиц, в отношении которых принудительные работы не назначат. В него включат мужчин, имеющих детей в возрасте до трех лет и являющихся единственным родителем.

Первый зампред Комитета по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов разъяснил, что изменения направлены на гуманизацию законодательства.

«Уголовно-правовые отношения — это во многом карательные отношения. Но эти изменения развивают гуманитарное начало в уголовном наказании, которое должно быть в отношении отцов, имеющих несовершеннолетних детей, являющихся единственным родителем. То, что уже закреплено в иных нормах, мы закрепили в отношении принудительных работ», — подчеркнул Бессарабов.

Парламентарий уточнил, что через принудительные работы люди могут компенсировать нанесенный ущерб, они изолированы от уголовной среды, а потому уровень повторной преступности среди таких осужденных — минимальный.

Осужденные к принудительным работам отбывают наказание в специальных исправительных центрах на территории региона, где они живут, заметил депутат.

В России действует 409 таких центров, где может трудиться 51 тысяча человек. Осужденные получают зарплату, могут пользоваться мобильным телефоном и компьютером, передвигаться без конвоя, разъяснили журналисты.