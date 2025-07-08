В МВД озвучили решение по делу балерины Цайзель

Австралийская балерина Приска Фелиситас Цайзель, которая входит в состав труппы Михайловского театра Санкт-Петербурга в качестве прима-балерины, получила разрешение на временное проживание в России. Об этом у себя в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

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Она напомнила, что Цайзель приехала в Россию осенью 2023 года по приглашению Михайловского театра. После полутора лет балерина поняла, что хочет остаться жить и продолжать работать в РФ, поэтому в конце мая 2025 года она обратилась в миграционную службу Санкт-Петербурга с целью получения разрешения на временное проживание.

«По результатам рассмотрения заявления Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области принято положительное решение», — написала Волк.

По ее словам, сотрудники УВМ уже вручили Цайзель разрешение на временное проживание. Волк отметила, что решение было принято на основании указа президента России от 19 августа 2024 года о гуманитарной поддержке лиц, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности.