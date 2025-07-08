СК сообщил о росте числа совершенных мигрантами преступлений

Следственный комитет России опубликовал данные, посвящённые преступлениям, которые совершили мигранты.

Публикацию разместили в Telegram-канале ведомства.

По информации СК, за первые пять месяцев текущего года иностранцы совершили в сравнении с прошлым годом на 10% больше преступлений. Общее количество совершённых преступлений составило 18 873.

Также отмечается увеличение количества преступлений повышенной общественной опасности. На 22% выросло количество половых посягательств, на 57% — число особо тяжких деяний.

Всего за 2025 год нарушили уголовный закон России почти 12,5 тыс. мигрантов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил расширить список преступлений сексуального характера, при совершении которых мигрантов будут лишать приобретённого российского гражданства.