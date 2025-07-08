Йельский университет признан нежелательной организацией в России

Генпрокуратура признала американский Йельский университет нежелательной организацией на территории России. Это следует с сайта ведомства.

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По данным Генпрокуратуры, такое решение было принято, поскольку деятельность учебного заведения направлена на нарушение территориальной целостности России, международную блокаду страны, подрыв российских экономических основ и дестабилизацию социально-экономической и политической обстановки.

Как указало ведомство, на базе университета работает Школа международных отношений, в которой студентов готовят к "глобальному лидерству". Однако, уточнила Генпрокуратура, там проходит обучение оппозиционных лидеров. Среди российских выпускников программы числятся главы и активисты Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ иноагентом и экстремистской организацией, запрещен в России).

"В Сети распространяются призывы к ужесточению антироссийских санкций и введению новых более действенных, способных существенно ограничить экономический потенциал России", – говорится в сообщении.

Кроме того, Йельский университет ведет работу по правовому обоснованию изъятия российских активов для финансирования украинских войск.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной в стране деятельность Британского совета. Он, прикрываясь образовательной и культурной деятельностью, организацией просветительских мероприятий, под предлогом обучения английскому языку продвигает долгосрочные британские интересы и ценности в сфере образования, культуры и молодежной политики.