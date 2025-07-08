Названы дата и место прощания со Старовойтом

Прощание с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом состоится 10 июля в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Прощание со Старовойтом пройдет 10 июля в ЦКБ с 09:00 до 11:00 [мск]", - сказал он.

Накануне официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что в Одинцовском городском округе было обнаружено тело Старовойта с огнестрельным ранением, основная версия случившегося - самоубийство.

Появились подробности о времени смерти Старовойта

Старовойт утром 7 июля был отправлен в отставку президентским указом. Причина решения главы государства в документе указана не была. Старовойт возглавлял Минтранс с мая 2024 года. До этого с 2019 года возглавлял Курскую область.