Опознание тела Старовойта завершилось в морге города Одинцово

Опознание тела покончившего с собой главы Министерства транспорта России Романа Старовойта завершилось в морге в подмосковном городе Одинцово. После проведения всех необходимых судебно-медицинских экспертиз был составлен итоговый акт. Об этом во вторник, 8 июля, сообщило РИА Новости.

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— В Одинцовском морге проведена процедура опознания погибшего, — говорится в материале.

О смерти Старовойта стало известно днем 7 июля. Около тела экс-министра транспорта было найдено огнестрельное оружие. Предположительно, причина самоубийства бывшего главы ведомства могла быть связана с возможным уголовным делом.

Пресс-секретарь Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что профильные специалисты установят обстоятельства кончины бывшего главы ведомства. Что известно о смерти Старовойта и его карьере — в материале «Вечерней Москвы».

Политолог Сергей Марков в свою очередь заявил, что сфабрикованное под добровольный уход из жизни убийство Старовойта должно оставаться главной версией следствия. Позже среди прочего появилась информация, что чиновник оставил после себя солидное наследство. Общая стоимость имущества оценивается примерно в миллиард рублей.