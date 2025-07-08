Путин отпустил героя СВО на свадьбу сестры

Президент России Владимир Путин исполнил желание сестры героя специальной военной операции увидеть брата на свадьбе.

© Российская Газета

Сегодня, в День семьи, любви и верности, в Национальном центре "Россия" на фестивале "Россия. Соединяя сердца" состоялась церемония регистрации брака десятков пар. Поздравить их приехал первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Одна из участниц, Диана Дронова из Красноярского края, мечтала увидеть на свадьбе брата-героя СВО. "У меня есть поручение от президента России, Верховного главнокомандующего, - объявил Кириенко. - Знаю, что в зале находится одна пара - Диана Дронова и Александр Васильковский".

"Мы знаем, что Диана очень мечтала, чтобы на ее свадьбу смог попасть ее брат. К сожалению, у ее брата Валерия это не получилось, потому что Валерий находится на передовой, он штурмовик, боец штурмового полка 1487, участник освобождения и штурма Авдеевки, герой специальной военной операции", - заметил первый замруководителя кремлевской администрации.

Но когда президенту рассказали эту историю, он принял соответствующее решение, сообщил Кириенко. "Попрошу героя специальной военной операции Валерия Дронова выйти на эту сцену", - заявил он. Боец появился в военной форме с цветами, обнял сестру и поздравил молодоженов.