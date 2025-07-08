В водорослях на пляжах Анапы не обнаружены нефтепродукты

В водорослях черного цвета, которые обнаружены на побережье Анапы, не найдено мазута. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

«В выброшенных на берег водорослях <...> мазут не обнаружен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такие водоросли стараются оперативно убирать с берега.

В конце июня сообщалось, что туристы, заселяющиеся в гостиницы и санатории Анапы и Темрюкского района, с 25 июня должны подписывать письменное извещение о том, что ознакомлены с запретом на купание и проинформированы о закрытых пляжах.

Кроме того, в прошлом месяце в ходе уборки песка от мазута на территории природного парка «Анапская пересыпь» был обнаружен мусор, принесенный морским течением из Турции.

15 декабря прошлого года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. Как заявили в Росморречфлоте, инцидент произошел из-за шторма. По данным ведомства, в результате аварии один из кораблей получил повреждения и сел на мель. Второе судно легло в дрейф. Корабли суммарно перевозили 8,5 тыс. тонн мазута — топливо попало в воду Черного моря.