Госдума одобрила новые основания для лишения приобретенного гражданства РФ

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, расширяющий перечень оснований для лишения приобретенного гражданства России. Документ подготовила группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Об этом сообщил сам глава ГД.

«Законопроект, расширяющий основания для лишения приобретенного гражданства Российской Федерации, принят в первом чтении», — заявил Володин.

Сообщение опубликовано в его официальном telegram-канале. Депутат отметил, что принятие закона позволит создать системный механизм прекращения гражданства и усилит защиту национальной безопасности.

Законопроект предусматривает возможность лишения приобретенного гражданства за совершение ряда тяжких правонарушений. В их числе: насильственные действия сексуального характера, публичные призывы к терроризму, оправдание или пропаганда терроризма, секретное сотрудничество с иностранными государствами или организациями с целью подрыва безопасности РФ, содействие исполнению решений международных организаций, в которых Россия не участвует, помощь противнику в деятельности против интересов страны, а также пропаганда нацистской символики и неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру.

В апреле заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что иностранные граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость, не должны становиться гражданами России, пишет RT. Политик подчеркнул, что действующее законодательство уже предусматривает запрет на выдачу разрешения на временное проживание таким иностранцам, не говоря уже о предоставлении им гражданства. Кроме того, Медведев указал на необходимость дальнейшего совершенствования механизмов обмена и предоставления информации о подобных лицах.