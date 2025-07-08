Российский рыбак поймал приносящую удачу рыбу

Житель Уфы поймал в городском озере необычную рыбу, приносящую удачу. Как сообщает телеканал «Вести Башкортостан», улов был сделан в озере Теплое, расположенном в микрорайоне Инорс.

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Необычную находку рыбак запечатлел на фото и поделился снимками в социальных сетях. На кадрах оказался запечатлен небольшой карась размером с ладонь, но с уникальной золотистой чешуей, как у аквариумного питомца.

«Неожиданно, но факт. Теперь можно верить всему», — подписал он публикацию.

По словам мужчины, после недолгой фотосессии он отпустил редкую рыбу обратно в водоем. Многие пользователи тут же предположили, что не обошлось без загаданных желаний в духе знаменитой сказки о золотой рыбке.

Как поясняют специалисты, золотой карась встречается в природе значительно реже, чем его серебристый сородич. Подобный окрас может быть следствием естественной мутации или результатом выживания декоративной особи в дикой среде. В любом случае, подобный улов считается редкостью.

В культуре и мифологии многих стран золотая рыбка символизирует исполнение желаний, благополучие и удачу. Особенно трепетно относятся к таким животным в Азии. В Китае, например, золотые рыбки считаются символом процветания и богатства, а их изображения часто используют как обереги.

Ранее на реке Кама неизвестный рыбак вытащил из воды настоящего гиганта длиной три метра и весом 95 килограммов. Уникальный улов попал в объектив камеры в Пермском крае.