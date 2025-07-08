«Первая леди Курска»: как выглядит девушка экс-министра Старовойта Полина

Газета.Ru
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Полина Корнеева
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Полина Корнеева 
© _pasha_w/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Роман Старовойт и Полина Корнеева (коллаж)
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Роман Старовойт и Полина Корнеева (коллаж) 
© _pasha_w/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Полина Корнеева в свой 25-й день рождения
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Полина Корнеева в свой 25-й день рождения 
© _pasha_w/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Полина Корнеева во время вручения диплома. Слева — Роман Старовойт
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Полина Корнеева во время вручения диплома. Слева — Роман Старовойт 
© _pasha_w/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

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Девушка Романа Старовойта Полина на парковке в Одинцовском городском округе Московской области, недалеко от места, где было найдено тело экс-министра, 7 июля 2025 года
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Девушка Романа Старовойта Полина на парковке в Одинцовском городском округе Московской области, недалеко от места, где было найдено тело экс-министра, 7 июля 2025 года 
© Михаил Воскресенский/РИА Новости
Полина Корнеева в Курске
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Полина Корнеева в Курске 
© _pasha_w/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Полина Корнеева
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Полина Корнеева 
© _pasha_w/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Полина Корнеева в свой 25-й день рождения
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Полина Корнеева в свой 25-й день рождения 
© _pasha_w/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Полина Корнеева
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Полина Корнеева 
© Shot/Telegram

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Полина Корнеева
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Полина Корнеева 
© Shot/Telegram
Полина Корнеева в центре Москвы
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Полина Корнеева в центре Москвы 
© Shot/Telegram
Сотрудники полиции и девушка Романа Старовойта у парковки в Одинцовском городском округе Московской области, где было найдено тело экс-министра транспорта РФ, 7 июля 2025 года
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Сотрудники полиции и девушка Романа Старовойта у парковки в Одинцовском городском округе Московской области, где было найдено тело экс-министра транспорта РФ, 7 июля 2025 года 
© Михаил Воскресенский/РИА Новости
Полина Корнеева
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Полина Корнеева 
© Shot/Telegram

Опознавать бывшего министра транспорта и губернатора Курской области Романа Старовойта на место его самоубийства 7 июля приехала некая 25-летняя Полина Корнеева. Как позже выяснили СМИ, это его девушка (в 2021 году он развелся с супругой Светланой, родившей ему двух дочерей), которая около года назад переехала с мамой из Курска в Москву. Отношения с выпускницей Курского государственного медицинского вуза Старовойт не афишировал, однако слухи о них ходили с 2023 года.

До гибели Старовойта Полина активно вела социальные сети: позировала с огромными букетами цветов, шариками и другими щедрыми подарками. Сам экс-министр был замечен на вручении девушке диплома, кроме того — вероятно, подарил ей обручальное кольцо. Считается, что пара готовилась к свадьбе.

Из официально зарегистрированного имущества у Корнеевой есть только автомобиль KIA К5, при этом ее часто видели вместе с матерью в фешенебельных столичных ресторанах. Полина регулярно сопровождала Старовойта в деловых поездках — как пишут СМИ, она числилась его ассистенткой.

На месте гибели экс-министра Корнеева не смогла сдержать слез, а после в разговоре с журналистами заявила, что «ей не нужна помощь».

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