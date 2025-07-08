«Первая леди Курска»: как выглядит девушка экс-министра Старовойта Полина

Опознавать бывшего министра транспорта и губернатора Курской области Романа Старовойта на место его самоубийства 7 июля приехала некая 25-летняя Полина Корнеева. Как позже выяснили СМИ, это его девушка (в 2021 году он развелся с супругой Светланой, родившей ему двух дочерей), которая около года назад переехала с мамой из Курска в Москву. Отношения с выпускницей Курского государственного медицинского вуза Старовойт не афишировал, однако слухи о них ходили с 2023 года.

До гибели Старовойта Полина активно вела социальные сети: позировала с огромными букетами цветов, шариками и другими щедрыми подарками. Сам экс-министр был замечен на вручении девушке диплома, кроме того — вероятно, подарил ей обручальное кольцо. Считается, что пара готовилась к свадьбе.

Из официально зарегистрированного имущества у Корнеевой есть только автомобиль KIA К5, при этом ее часто видели вместе с матерью в фешенебельных столичных ресторанах. Полина регулярно сопровождала Старовойта в деловых поездках — как пишут СМИ, она числилась его ассистенткой.

На месте гибели экс-министра Корнеева не смогла сдержать слез, а после в разговоре с журналистами заявила, что «ей не нужна помощь».