Выбран город для похорон покончившего с собой экс-министра транспорта Старовойта

Покончившего с собой экс-министра транспорта России Романа Старовойта планируют похоронить в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно «Фонтанке».

Осведомленный источник заявил изданию о выборе близких чиновника, однако конкретное место для церемонии прощания в городе не назвал. Собеседник «Фонтанки» отметил, что пока родственники покойного занимаются поиском.

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Старовойт родился в Курске, однако школу закончил в Сосновом бору, высшее образование получил в Брянском государственном техническом университете. Карьеру госслужащего он начал в петербургском комитете по инвестициям, где проработал несколько лет.