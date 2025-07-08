Появились подробности об опознавшей тело Старовойта девушке

Названная в СМИ девушкой бывшего министра транспорта России Романа Старовойта и опознавшая его 25-летняя Полина переехала из Курска в Москву в прошлом году, пишет Telegram-канал SHOT.

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По данным Telegram-канала, их отношения не афишировались.

При этом отмечается, что ранее девушка снималась в свадебном платье и в курских СМИ писали об их возможной скорой свадьбе.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что стоимость имущества семьи Старовойта оценивается в сумму около 1 млрд рублей.

7 июля президент России Владимир Путин освободил Старовойта от должности министра транспорта.

Девушка Старовойта сделала неожиданное признание после трагедии

В этот же день Старовойт был найден мёртвым с огнестрельным ранением в Одинцово. Основной версией смерти экс-министра является самоубийство.

По данным источника RT, Старовойт мог стать фигурантом уголовного дела о хищении средств при строительстве оборонительных сооружений в Курской области.