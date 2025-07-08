Глава сафари-парка "Тайган" Зубков рассказал, как планирует защищаться от львов
На пресс-конференции после своей выписки из больницы глава крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков рассказал, как будет теперь защищаться от львов. Напомним, 22 июня Зубков вошел в вольер со львами и подвергся нападению одного из хищников. Почти две недели мужчина провел в больнице.
"В парке "Тайган" никогда не будет огнестрельного оружия или брандспойтов", - заявил он.
Единственное, что добавит к своей экипировке Олег Зубков, это палка погонщиков слонов, которую он привез из Бирмы. В случае опасности надо просто стукнуть льва по носу, чтобы отвлечь его внимание. Других мер безопасности Зубков вводить не намерен, хотя обещал быть осторожнее.
"Я буду осторожнее ради своей семьи, ради всех людей, которые за меня переживали, я буду осторожнее", - пообещал глава "Тайгана".