Глава сафари-парка "Тайган" Зубков рассказал, как планирует защищаться от львов

На пресс-конференции после своей выписки из больницы глава крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков рассказал, как будет теперь защищаться от львов. Напомним, 22 июня Зубков вошел в вольер со львами и подвергся нападению одного из хищников. Почти две недели мужчина провел в больнице.

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"В парке "Тайган" никогда не будет огнестрельного оружия или брандспойтов", - заявил он.

Единственное, что добавит к своей экипировке Олег Зубков, это палка погонщиков слонов, которую он привез из Бирмы. В случае опасности надо просто стукнуть льва по носу, чтобы отвлечь его внимание. Других мер безопасности Зубков вводить не намерен, хотя обещал быть осторожнее.