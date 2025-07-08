Российский солдат обратился с просьбой о помощи к «Русской общине» из зоны СВО

Российский солдат обратился с просьбой о помощи к «Русской общине». Записанный им ролик опубликован в Telegram-канале движения.

На видео мужчина в военной форме рассказал об обмане со стороны знакомой, которая продала его автомобиль. Боец заявляет, что отчуждение имущества было произведено незаконным путем. Он попросил активистов и правоохранительные органы разобраться в ситуации.

Сторонники «Русской общины» пообещали помочь солдату, они написали заявление в полицию и намерены оказывать бойцу правовую помощь.

Воевавший на СВО мигрант обратился к «Русской общине»

Ранее в Приморье другой боец СВО пожаловался на вынесшую все ценное из его квартир жену. Россиянка воспользовалась тем, что раненый муж проходил реабилитацию и таким образом пошла на самовольный раздел совместно нажитого имущества. Перед этим она продала машину солдата и потребовала развода.