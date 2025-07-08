Поклонская порассуждала об Украине и заключении мира

Экс-прокурор Крыма и бывшая депутат Госдумы Наталья Поклонская опубликовала пост о заключении мира, отказе от гордыни и Украине. Запись появилась в ее Telegram-канале.

В начале поста Поклонская заявила, что Россия и Украина всегда будут скреплены общим происхождением и древними корнями.

«Хотя сегодня мы разрознены и проходим трудное испытание, мы родились на одной Земле», — написала она.

Далее бывший прокурор Крыма порассуждала, что слово «родина» переводится с украинского как «семья», а в семье порой бывают трагедии и катастрофы, однако она все равно остается семьей.

"Иногда так бывает, что, преодолев испытание внутри себя, перешагнув через боль или гордыню, (...) установив мир с тем, кем враждуешь (...) -- это работает как взмах крыла бабочки. Пусть этот взмах принесет новый этап нашей жизни"Наталья Поклонская

Ранее Поклонская вспомнила о просьбе отдать ее Жириновскому.