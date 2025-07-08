ГД приняла проект о расширении оснований для лишения гражданства

Депутаты Государственной думы в ходе пленарного заседания приняли в первом чтении законопроект о расширении перечня оснований, по которым будут лишать приобретенного гражданства России. Об этом сообщает РИА Новости.

© Газета.Ru

Депутаты ГД внесли проект в нижнюю палату парламента 25 июня.

В перечень собираются включить совершение насильственных действий сексуального характера, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганду терроризма; сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией против безопасности Российской Федерации; оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов; оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности страны.

Кроме того, в список намерены добавить пропаганду нацистской атрибутики или символики, публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, а также неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру.