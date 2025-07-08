В России предложили наказывать тюрьмой за супружескую измену

В России необходимо ввести головное наказание за супружеские измены. Как сообщает «Абзац», такое мнение высказал заместитель главы Союза православных хоругвеносцев Игорь Мирошниченко, отметив, что подобные меры вполне возможны.

По мнению Мирошниченко, к изменяющей стороне должны применяться санкции, поскольку каждому действию «всегда оказывается противодействие». Одновременно с этим следует популяризовать заключение брака в церквях.

«Нужно всячески пропагандировать церковное венчание, возможно, ввести его необходимость в законодательство. Тогда и брачные узы будут крепче, а человек, который захочет изменить, будет руководствоваться не только государственными законами, но и Божьими заповедями. Это окажет более сдерживающее влияние», – сказал он.

Напомним, что 8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. Праздник учредили в 2022 году и приурочили к православному дню памяти святых Петра и Февронии Муромских.