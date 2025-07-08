Чем россияне занимаются по утрам. Исследование Rambler&Co

41% россиян по утрам предпочитают новости, а не информационную тишину.

Как встретишь утро – так проведёшь весь день. Медиахолдинг Rambler&Co спросил у интернет-пользователей, каких ритуалов они придерживаются после пробуждения.

Большинство опрошенных россиян (57%) встают до семи утра. Ещё 18% открывают глаза между 7:00 и 8:00, 10% – ближе к девяти. Немногочисленная часть (8%) просыпаются уже после девяти: из них 4% – чуть позже, ещё 4% – значительно. У 7% утро вовсе не поддаётся расписанию: всё зависит от обстоятельств.

После пробуждения россияне чаще всего направляются на кухню: четверть (25%) первым делом пьют воду, заваривают чай или кофе. 16% проверяют новости, столько же (16%) – просто лежат и «приходят в себя». Зарядку или другие утренние практики выбрали 13%, освежающий душ – 11%, ещё 11% указали, что занимаются другими делами. Только 8% сразу отвечают на сообщения в соцсетях и мессенджерах.

При этом чёткие правила утреннего ритуала есть у половины респондентов – 50% соблюдают его ежедневно, ещё 37% стараются, но иногда сбиваются. 11% каждое утро начинают по-разному, а 2% честно признались, что хотели бы выработать привычку, но пока не смогли.

Участников опроса уже с утра сопровождает какой-либо контент. 41% выбирают новости на сайтах и в Telegram-каналах, 35% предпочитают режим информационно тишины. В это же время суток видеоконтент включают 13%, аудио (подкасты, музыку, книги) – 11%.

41% опрошенных тратят на утренние сборы от получаса до часа, ещё 18% — больше часа, наслаждаясь «медленным стартом». У 29% на всё уходит около получаса, а 12% справляются за 15 минут.

Если бы утро можно было продлить, 53% ничего бы не меняли – их всё устраивает. 17% хотели бы иметь больше времени на завтрак, 16% — добавить спорт или медитацию. 8% выбрали бы чтение ещё большего количества новостей, а 6% мечтают о времени «на себя» – без экрана и спешки.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 26 июня по 3 июля 2025 года, охват составил 82 386 интернет-пользователей.