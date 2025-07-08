Путин назвал семью краеугольным камнем общества

Понятия "семья" и "Отечество" неотделимо друг от друга, такое мнение высказал президент России Владимир Путин в телеграмме, адресованной организаторам Дня любви, семьи и верности. Документ опубликован на сайте Кремля.

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Прошлый год, напомнил глава государства, был Годом семьи, нынешний объявлен Годом защитника Отечества.

"Эти два понятия неотделимы один от другого. Именно в семье, где царят любовь, уважение и забота, воспитываются настоящие сыны Отечества. Из поколения в поколение там передаются традиции служения Родине, уважения к ратным и трудовым свершениям предков", - считает Путин.

Семья в России, добавил он, "была и остается высшей ценностью, краеугольным камнем общества", а поддержка материнства и детства, укрепление института семьи и брака, помощь молодым и многодетным семьям находятся в числе безусловных приоритетов государства.

Президент пожелал всем участникам праздника "благополучия и всего самого доброго".

Напомним, День любви, семьи и верности отмечается 8 июля в память о муромских святых Петре и Февронии. Он стал официальным в соответствии с Указом президента РФ Владимира Путина в 2022 году.