Адвокат объяснила, какие наказания грозят за срыв цветов с клумбы

Привычка срывать цветы с городских клумб или палисадников может закончить не романтической историей, административной или даже уголовной ответственностью. Адвокат Адвокатской конторы 21 Коллегии адвокатов МГКА Дарья Назарова рассказала, какие последствия ждут тех, кто решил сэкономить на цветах.

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— В случае если цветы с клумбы сорваны или выкопаны тайно, человек впоследствии унес их с собой, и сумма причиненного ущерба превышает 2,5 тысячи рублей, деяние будет квалифицироваться как преступление, предусмотренное статьей 158 (кража) УК РФ, — обратила внимание эксперт.

Если ущерб причинен на меньшею сумму, то действия будут квалифицироваться по КоАП — мелкое хищение. Статья 7.27 предусматривает штраф до пятикратной стоимости товара, административный арест до 15 суток или обязательные работы до 120 часов.

Повторное нарушение в течение года после этого будет расцениваться как уголовное. Статья 158.1 УК РФ предусматривает более жесткие меры: штраф до 40 тысяч рублей, принудительные или исправительные работы, ограничение свободы либо ее лишение сроком до одного года.

Юрист объяснила, что если цветы были сорваны не из «благих побуждений», например, чтобы подарить девушке, а с целью навредить городскому пространству и проявить неуважение к общественным нормам, то деяние будет рассматриваться как «Мелкое хулиганство» (КоАП). Статья 20.1 предполагает штраф до 1000 рублей или административный арест до 15 суток, сообщает Life.ru.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков 3 июля сообщил, что специалисты высадили более 32 миллионов однолетников на столичные цветники.