Примгидромет дал новую информацию о циклоне и тропическом шторме

Примгидромет сообщает о двух действующих тропических циклонах в северо-западной части Тихого океана. Циклон «MUN» движется в северо-восточном направлении, а шторм «Danas» после удара по Тайваню приближается к побережью материкового Китая.

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«Примгидромет продолжает круглосуточный мониторинг тропической активности. При изменении обстановки информация будет обновлена оперативно», – сообщили в ведомстве.

Тропический циклон «MUN» находится в районе 38,00° северной широты и 148,10° восточной долготы с давлением в центре 998 гПа, что на 8 гПа выше показателей суток ранее. Циклон углубляется в акваторию Тихого океана и не угрожает Приморскому краю.

Тропический шторм «Danas» накануне обрушился на Тайвань, вызвав разрушения и пострадавших, после чего вышел в Восточно-Китайское море. Давление в его центре за сутки увеличилось на 15 гПа до 990 гПа, траектория движения также не представляет угрозы для российского Приморья.