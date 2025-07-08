Умерла заслуженная артистка России Нина Корнилова

Заслуженная артистка России, дрессировщица слонов Нина Корнилова скончалась на 99-м году жизни.

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Об этом говорится в заявлении в Telegram Большого Московского цирка.

«С прискорбием сообщаем о кончине выдающейся дрессировщицы слонов, заслуженной артистки России Нины Андреевны Корниловой», — указывается в сообщении.

В заявлении подчёркивается, что артистка оставила после себя яркое наследие, которое будет жить в ее детях и внуках, а также в сердцах тех, кто видел её на манеже и знал как человека.