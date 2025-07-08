Матвиенко поздравила россиян с Днем семьи, любви и верности

Семейные ценности лежат в основе здорового общества и процветающего государства, семья является для каждого защитой от невзгод.

Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в поздравлении с Днем семьи, любви и верности.

"Семейные ценности лежат в основе здорового общества и процветающего государства, а неразрывная связь поколений многие века помогает нам оставаться сплоченным, единым народом", - приводит слова Матвиенко пресс-служба СФ.

В России этот праздник отмечается в день памяти русских православных святых Петра и Февронии Муромских, чей "семейный союз выдержал все испытания судьбы", став ярким примером любви и преданности, рассказала она.

"Семья является для нас самой прочной опорой, крепостью, защищающей от невзгод. Нет ничего важнее любящих и любимых людей, объединенных общими традициями, умением совместно преодолевать жизненные трудности. <...> Здесь мы всегда находим понимание и черпаем силы", - сообщила председатель СФ.

В кругу родных и близких дети делают первые шаги, получают главные уроки добра, справедливости, учатся уважать старших, отметила она.