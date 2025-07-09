Появились кадры питерского дома, в котором жил экс-министр транспорта Старовойт

Квартира бывшего министра транспорта Романа Старовойта, покончившего с собой, находится в жилом комплексе бизнес-класса в Санкт-Петербурге с видом на Неву. Об этом стало известно в среду, 9 июля.

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Как сообщили в правоохранительных органах, одна из квартир, принадлежавших семье Старовойта, расположена в доме на Малоохтинском проспекте.

Консьерж жилого комплекса подтвердила, что экс-министр время от времени появлялся в этом доме.

— Сейчас в квартире идет ремонт... Недавно начали, месяц–два назад, — рассказала она в беседе с РИА Новости.

О смерти Старовойта стало известно днем 7 июля. Около тела экс-министра транспорта было найдено огнестрельное оружие. Предположительно, причина самоубийства бывшего главы ведомства могла быть связана с возможным уголовным делом. Пресс-секретарь Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что профильные специалисты установят обстоятельства кончины бывшего главы ведомства. Что известно о смерти Старовойта и его карьере — в материале «Вечерней Москвы».

Политолог Сергей Марков в свою очередь заявил, что сфабрикованное под добровольный уход из жизни убийство Старовойта должно оставаться главной версией следствия. Позже среди прочего появилась информация, что чиновник оставил после себя солидное наследство. Общая стоимость имущества оценивается примерно в миллиард рублей.