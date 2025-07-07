Синоптик допустил жару до +40 °С на юге европейской России

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов допустил рост температуры до +40 °С на юге европейской России в ближайшие дни.

«Юг европейской территории — тут жара просто исключительная. Не исключено, что на Кубани, в Ставрополье к выходным будет +40 °С и даже за +40 °С, местами конечно», — сказал он в беседе с Радио «Комсомольская правда».

По его словам, в Москве во второй половине недели температура воздуха может составить +33...+35 °С.

В свою очередь, ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова в беседе с URA.RU выразила мнение, что в ближайшую неделю температура воздуха либо в столице либо повторит рекорд 1996 года, либо побьёт его.

«Такая погода опасна для пожилых, беременных и метеочувствительных людей из-за низкого содержания кислорода в воздухе», — добавила она.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в 17 регионах страны прогнозируются опасные погодные явления.