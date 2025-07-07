Девочке с «маской Бэтмена» из США сделали операцию в России

Шестилетняя девочка из США Луна Феннер, которая родилась с огромным родимым пятном на лице, пережила операцию в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказала лечащий врач девочки Ольга Филиппова, еще по прибытию в Россию девочке сделали операцию по имплантации трех тканевых экспандеров. Теперь же Луна пережила еще одну пластику, в результате которой ей почти полностью удалили остатки невуса с лица.

«Операция прошла хорошо. Хотя она и длилась дольше запланированного, 6 часов 10 минут, но мы и сделали больше запланированного. Мы полностью удалили Луне участки невуса вместе с рубцами, так что остались только фрагменты около скатов носа и на верхнем веке», — рассказала врач.

Филиппова также добавила, что сейчас Луна чувствует себя хорошо. Приблизительно через две недели ей снимут швы, после чего девочку ждут два этапа лечения.

Напомним, что Луна родилась с огромным меланоцитарным невусом (родимым пятном), которое почти полностью покрывало ее лицо. Из-за этого в интернете девочку прозвали «маской Бэтмена». В апреле 2024 года ее привезли в Санкт-Петербург для лечения в одной из частных клиник.