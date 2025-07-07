Крымский томатный суп попал в Книгу рекордов России

На курорте «Мрия» в Крыму во время гастрономического фестиваля «Гастролис» повара сварили рекордные 1 386 литров холодного томатного супа — татарчо. Масштабное блюдо было официально признано самым большим в России и занесено в Книгу рекордов страны прямо во время готовки, передает ТАСС.

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Рекорд поставил ресторан «Азур», который участвует в фуд-фестивале каждый год. После фиксации рекорда суп раздали всем желающим. Попробовать уникальное блюдо смогли как туристы, так и местные жители.

Сам фестиваль прошел с размахом: в субботу гостей ждали блюда со всего мира, шоу-программа с музыкантами, диджеями, аниматорами и конкурсами. Крымские и приглашенные повара представили фирменные рецепты, объединив гастрономов и любителей вкусной еды.

Ранее на гастрономическом фестивале «Сытый бабр» в Иркутске испекли гигантский торт и поставили рекорд. Тем временем в Новосибирске установили другой кулинарный рекорд — повара приготовили самый длинный в мире люля-кебаб. Длина блюда из фарша составила 65 метров, для его приготовления оборудовали специальную площадку.