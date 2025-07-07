Платную курилку в Пулково закроют на неопределенный срок

Платную курительную зону в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге закроют ночью 7 июля на неопределенный срок. Об этом РБК сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Там отметили, что курилка будет закрыта по техническим причинам, которые включают в себя небольшой ремонт. Это произойдет уже сегодня ночью. Сроки ремонта пока не определены.

Платная курительная зона в Пулково появилась в начале июля. Стоимость одного посещения составляет 500 рублей. В аэропорту решение открыть платную курилку объяснили тем, что не обязаны предоставлять бесплатное посещение зон для курения из-за расходов на уборку и обслуживание.

В минувшие выходные из-за большого количества отмененных рейсов в воздушной гавани собралось много людей, из-за которых даже пришлось полностью закрывать зону, поскольку она не рассчитана на такое интенсивное использование. Ситуация вызвала волну недовольства среди пассажиров.