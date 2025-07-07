Роскошный дом родных Старовойта выставили на продажу за 2 месяца до его кончины

Роскошный особняк, где жили родные покончившего с собой экс-министра Романа Старовойта, выставили на продажу за два месяца до его кончины. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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По данным авторов публикации, участок площадью 18 соток с трехэтажным домом в классическом стиле находится в охраняемом поселке на берегу бухты в районе Мякинино под Москвой. Особняк выставили на продажу в мае и попросили за него 260 миллионов рублей.

В доме также есть цокольный этаж с бассейном и сауной. Зайти в жилье можно в три отдельных входа, а центральное место в особняке занимает гостиная с колоннами и камином.

Ранее стало известно, что дом Романа Старовойта в поселке Береста в подмосковном Красногорске пустовал больше месяца. Отмечается, что, по информации на сайте поселка, минимальная стоимость домов в Бересте составляет около 150 миллионов рублей.