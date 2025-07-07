Дагестанка оставила троих детей и отправилась на СВО вслед за мужем

Жительница Дагестана оставила троих детей и вслед за супругом отправилась в зону специальной военной операции (СВО) на Украине, где стала служить радиосвязистом в разведывательном батальоне.

Женщина родилась в Дербенте. Перед началом военной карьеры она получила профессию парикмахера и проживала в Мурманской области. Дагестанка решила уехать на передовую для того, чтобы поддержать своего мужа и отстоять интересы своей родины.

— Служба в зоне СВО сопряжена для нее с трудностями — в апреле 2022 года погиб брат ее мужа. Несмотря на личные трагедии, она продолжает службу, демонстрируя высокий профессионализм и мужество, — передает Telegram-канал «Тут Дагестан».

Депутат Ивановской областной Думы Светлана Виноградова, которая потеряла на передовой мужа, решила добровольцем отправиться в зону СВО на Украине. Похожая история произошла с жительницей Москвы, которая уехала на передовую, чтобы найти тело погибшего на СВО мужа и отомстить за его смерть.

Отправиться на фронт вслед за своим сыном решил учитель ОБЖ из Красноярского края. Местного жителя мобилизовали и отправили на СВО еще осенью 2022 года. Спустя полтора года на передовую прибыл и его 48-летний отец.