Рязанова сделала резкое заявление об украинской актрисе

Народная артистка РФ, лауреат Государственной премии СССР Раиса Рязанова раскритиковала известную советскую и украинскую актрису Аду Роговцеву за русофобские заявления. Об этом пишут «Аргументы и факты».

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По данным газеты, Рязанова высказалась о поведении знаменитых артистов из бывших союзных республик на полях III Международного фестиваля детского кино «Хрустальный ИсточникЪ».

«Ада, что с тобой? То, что ты делаешь, это такая черная неблагодарность по отношению к России», — заочно обратилась артистка к Роговцевой.

Рязанова заметила, что Ада казалась ей неглупой женщиной. Она выразила недоумение в связи с тем, что с артисткой произошла такая сильная трансформация.

«Давайте честно. Кто не дал ей с голоду умереть после распада Союза? Забыла, как ее все поддерживали в России, звали играть в кино и в спектакли? Она забыла, на чьи деньги купила квартиру в центре Киева и содержала всю свою семью после того, как все украинские актеры голодали в их незалежной Украине?», — задала риторические вопросы Раиса Ивановна.

Рязанова констатировала, что у нее зла не хватает, когда она видит такую подлость от бывших коллег.

Напомним, Раиса Рязанова сыграла роли Антонины в легендарной картине «Москва слезам не верит», Кати в военной ленте «Фронт в тылу врага», Нины в драме «Инспектор ГАИ».

Ада Роговцева снялась в картинах «Укрощение огня», «Вечный зов», «Тарас Бульба», «Я люблю своего мужа», «32-е декабря», «Дурная кровь».