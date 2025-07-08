«Поступил как русский офицер»: генерал Руцкой высказался о смерти Старовойта

Бывший вице-президент России и экс-губернатор Курской области Александр Руцкой во вторник, 8 июля, прокомментировал смерть экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта. Он знал его лично еще со времен работы Старовойта губернатором.

Руцкой выразил сомнение в причастности бывшего главы Минтранса к хищениям при строительстве оборонительных укреплений на границе. По его словам, он не может сказать о Старовойте ничего плохого.

Девушка Старовойта сделала неожиданное признание после трагедии

Политик также отметил, что, по его мнению, Старовойт поступил как настоящий русский офицер. Если бы он действительно был замешан в махинациях, то не стал бы сводить счеты с жизнью, а пытался бы выйти из ситуации.

— У меня язык не повернется сказать что-нибудь плохое в адрес Старовойта. Мне его жалко. Не могу поверить, чтобы он участвовал. Если бы он участвовал, он бы не покончил с собой, а выкручивался. Он понял, что это не выдержит. Он поступил как настоящий русский офицер. В такое говно его вляпали — это же позор и стыд, — сказал он в беседе с Daily Storm.

О смерти Старовойта стало известно 7 июля. Около тела экс-министра транспорта было также найдено огнестрельное оружие. По предварительным данным, причина самоубийства бывшего главы ведомства может быть связана с возможным уголовным делом. Что еще известно о смерти Романа Старовойта и его карьере — в материале «Вечерней Москвы».